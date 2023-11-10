Что известно о самых длинных реках Казахстана

Сегодня, 10 ноября 2023 года, в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали о топ-5 самых длинных рек страны, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг возглавила река Ертыс, за ней расположились Сырдарья и Есиль. А четвертое и пятое места заняли реки Жайык и Тобол, соответственно.

Река Ертыс

Ертыс – самая длинная и судоходная река в Казахстане. Ее общая протяженность – 4248 км, из них 1835 км находятся на территории нашей страны. Река Ертыс является важнейшим источником пресной воды для Казахстана и играет важную роль в экономике республики.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Через канал Ертыс – Караганда питьевой водой обеспечиваются Карагандинская, Павлодарская и Акмолинская области.

Река Сырдарья

Сырдарья – одна из крупнейших рек Центральной Азии. Она берет свое начало в горах Тянь-Шаня и проходит через Казахстан и Узбекистан. Общая протяженность реки составляет около 2212 км, из них 1627 км протекают в Казахстане.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Сырдарья является важным источником воды для сельского хозяйства и промышленности в южных регионах Казахстана. А в акватории Аральского моря в годы изобилия воды даже ходили корабли. Вдоль реки много древних городов. Сырдарья встречается в восточных писаниях под названиями Шаш и Ходжент, греки называли ее Яксарт, арабы – Сейхун.

Река Есиль

Есиль – самый длинный приток реки Ертыс. Его общая протяженность – 2450 км, из них 1400 км находятся на территории Казахстана. У берегов реки Есиль расположены города Астана, Есиль, Державин, Сергеевка и Петропавловск.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Есиль относится к равнинным рекам, поэтому ее потери восполняются снегом, грунтовыми водами и осадками.

Река Жайык

Общая протяженность реки Жайык составляет 2428 км, из них 1084 км – на казахстанской земле. Жайык вместе с Уральскими горами считается условной границей, разделяющей Европу и Азию. Река и ее притоки подпитываются в основном талой водой.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Жайык является важным источником пресной воды для Казахстана, а также предоставляет возможности для рыболовства и рекреационного туризма. Здесь насчитываются около 40 видов рыб, таких как осетр, сельдь, судак, карп и сом.

Река Тобол

Тобол – приток реки Ертыс. Общая протяженность – 1591 км, из них 800 км – на территории нашей страны. В Тобольском бассейне около 20 тыс. озер и несколько водохранилищ общей площадью 9000 кв. км.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Река Тобол подпитывается, в основном, талой и дождевой водой.

"В нашей стране насчитываются более 17 тыс. рек, каждая из которых уникальна своей природой, длиной, биологическим разнообразием", – добавили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

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