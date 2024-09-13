Самые длинные каналы Казахстана: где расположены и что о них известно

Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 13 сентября 2024 года, поделилось интересной информацией о самых длинных каналах страны, сообщает Zakon.kz.

В список вошли пять каналов.

1. Жанадариинский канал, длина – 555,4 км

Это искусственный водоток, расположенный на левобережье реки Сырдарья.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Канал предназначен для подачи воды на пастбищные массивы Кызылординской области и полива посевов кормовых и овощебахчевых сельскохозяйственных культур, а также для полива естественных кормовых угодий. 535,6 км канала проходят по естественному природному руслу.

2. "Иртыш – Караганда", длина – 459 км

Этот канал предназначен для водоснабжения промышленных районов и сельского хозяйства Центрального Казахстана.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

272 км трассы канала проходят по территории Павлодарской области и 186 км – по Карагандинской области. Канал берет начало из притока реки Ертис – реки Белая, выше Аксу. Основные сооружения канала – 22 насосные станции, с помощью которых вода поднимается на 418 м, 14 водохранилищ и 34 канала. В среднем одна насосная станция перекачивает 18 кубометров воды в секунду, или 1,5 млн кубометров в сутки.

3. Арыс-Туркестанский канал, длина – около 196 км

Это поливной канал на территории Туркестанской области.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Состоит из двух магистральных каналов: Арысского длиной 51 км – от водохранилища "Караспан" на реке Арыс до водохранилища "Боген", и Туркестанского, который начинается от водохранилища "Боген" и имеет длину около 145 км.

4. Большой Алматинский канал, длина – 168 км

БАК им. Д. Кунаева расположен в бассейне реки Или.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Воды канала используются для поливных, крупных промышленных, мелких хозяйственных и рекреационных нужд. Личным инициатором строительства объекта был Динмухамед Кунаев, который добился выделения внушительной даже для такого проекта суммы в более чем 270 млн советских рублей. Трасса канала пересекает территории трех районов Алматинской области: Енбекшиказахского, Талгарского, Карасайского и, собственно, Алматы.

5. Кызылкумский канал, длина – 116,3 км

Это ирригационный канал в Туркестанской области.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Он берет начало из Шардаринского водохранилища на реке Сырдарья и проходит в северном направлении. Канал используется для полива более 74,3 тыс. га земель, а также для сброса паводковых вод при угрозе переполнения Шардаринского водохранилища.

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