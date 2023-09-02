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Законодательство РК

Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта

Марат Карабаев Фото: primeminister.kz
Марат Карабаев назначен на должность министра транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее указание опубликовано на сайте Акорды.

"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром транспорта Республики Казахстан", – говорится в указе Акорды.

Марат Карабаев родился 4 июня 1987 года в Ташкентской области Узбекистана. Ранее занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Трудовой стаж

  • Эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011).
  • Главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013).
  • Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015).
  • Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017).
  • Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019).
  • Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020).
  • Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2020-07.2021).
  • Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2021-04.01.2023).
  • Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (04.01.2023, переназначен 04.04.2023-01.09.2023).

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана поручил восстановить Министерство транспорта.

Также 2 сентября указами главы государства:

  • Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра;
  • Ернар Баспаев назначен советником президента;
  • Асет Иргалиев назначен помощником президента по экономическим вопросам;
  • Ержан Саденов назначен министром внутренних дел (ранее его место занимал Марат Ахметжанов);
  • Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения и назначена заместителем премьер-министра.

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Также реорганизована структура Администрации президента Казахстана. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Касым-Жомарта Токаева.

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