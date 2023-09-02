Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта

Марат Карабаев назначен на должность министра транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее указание опубликовано на сайте Акорды.

"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром транспорта Республики Казахстан", – говорится в указе Акорды.

Марат Карабаев родился 4 июня 1987 года в Ташкентской области Узбекистана. Ранее занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Трудовой стаж

Эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011).

Главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013).

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015).

Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017).

Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019).

Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020).

Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2020-07.2021).

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2021-04.01.2023).

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (04.01.2023, переназначен 04.04.2023-01.09.2023).

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана поручил восстановить Министерство транспорта.

Также 2 сентября указами главы государства:

Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра;

Ернар Баспаев назначен советником президента;

Асет Иргалиев назначен помощником президента по экономическим вопросам;

Ержан Саденов назначен министром внутренних дел (ранее его место занимал Марат Ахметжанов);

Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения и назначена заместителем премьер-министра.

Материал по теме Токаев освободил от должности шестерых заместителей руководителя АП

Также реорганизована структура Администрации президента Казахстана. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Касым-Жомарта Токаева.

