Еще три аэропорта Казахстана передадут в управление иностранцам

Казахстан ведет переговоры о передаче трех аэропортов в доверительное управление иностранным инвесторам. Об этом на заседании правительства 19 декабря 2023 года рассказал министр транспорта РК Марат Карабаев, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности на модернизацию казахстанских аэропортов планируют привлечь 2 млрд 400 млн долларов частных инвестиций, в том числе иностранных.

"Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестан и Кызылорда в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере". Марат Карабаев

Также поэтапно реализуются работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, заправочных комплексов, расширению пассажирского и грузового терминалов с привлечением инвесторов в аэропорты Астаны, Алматы и Шымкента. В аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить необходимой спецтехникой.

"Перед зарубежной управляющей компанией государством поставлен ряд задач по развитию аэропорта Астаны, в том числе: первое, за счет собственных средств инвестору поручена в следующем году реконструкция взлетно-посадочной полосы; второе – увеличить пропускную способность, что увеличит количество авиакомпаний; третье – превратить аэропорт в крупный карго-центр по переоформлению грузов различной категории, осуществив увеличение мощности грузового терминала. Увеличить оказание услуг, а также развитие сервиса в аэропорту для всемирно известных брендов". Марат Карабаев

28 ноября 2023 года Марат Карабаев рассказал, как изменится аэропорт Алматы с приходом нового инвестора. Подробности по ссылке.