Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Еще три аэропорта Казахстана передадут в управление иностранцам

Казахстан аэропорт Минтранспорта Фото: primeminister.kz
Казахстан ведет переговоры о передаче трех аэропортов в доверительное управление иностранным инвесторам. Об этом на заседании правительства 19 декабря 2023 года рассказал министр транспорта РК Марат Карабаев, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности на модернизацию казахстанских аэропортов планируют привлечь 2 млрд 400 млн долларов частных инвестиций, в том числе иностранных.

"Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестан и Кызылорда в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере".Марат Карабаев

Также поэтапно реализуются работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, заправочных комплексов, расширению пассажирского и грузового терминалов с привлечением инвесторов в аэропорты Астаны, Алматы и Шымкента. В аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить необходимой спецтехникой.

"Перед зарубежной управляющей компанией государством поставлен ряд задач по развитию аэропорта Астаны, в том числе: первое, за счет собственных средств инвестору поручена в следующем году реконструкция взлетно-посадочной полосы; второе – увеличить пропускную способность, что увеличит количество авиакомпаний; третье – превратить аэропорт в крупный карго-центр по переоформлению грузов различной категории, осуществив увеличение мощности грузового терминала. Увеличить оказание услуг, а также развитие сервиса в аэропорту для всемирно известных брендов".Марат Карабаев

28 ноября 2023 года Марат Карабаев рассказал, как изменится аэропорт Алматы с приходом нового инвестора. Подробности по ссылке.

Читайте также

дорога зимой
В Жетысуской области закрыли часть трассы
Гендиректор "Казстандарта"
Генеральным директором РГП "КазСтандарт" назначена Еркежан Амирханова
строительство завода
Маслоэкстракционный и комбикормовый заводы строят в СКО
Жадра Жулмухаметова
Астана Марат Карабаев Министерство транспорта РК Актобе Алматы Кызылорда Туркестан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: