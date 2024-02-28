В Казахстане утвердили Топ-20 туристических мест, которые будут развивать в первую очередь
Фото: primeminister.kz
В Казахстане в два раза увеличили список туристических территорий, приоритетных для развития, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев: список приоритетных территорий расширен с 10 до 20.
В Топ-20 туристических дестинаций Казахстана вошли:
- Хан Ордасы (ЗКО),
- Каргалинское водохранилище (Актюбинская область);
- Туристский комплекс (Костанайская область);
- Щучинско-Боровская курортная зона Акбура (Акмолинская область);
- Имантау-Шалкарская курортная зона (СКО);
- Баянауыл (Павлодарская область);
- Курортная зона Катон-Карагай (ВКО);
- Алакольская курортная зона (Абайская и Жетысуская области);
- Тургень – горнолыжный комплекс Каскелен (Алматы и Алматинская область):
- "Коксай resort" (Жамбылская область);
- Балхаш (Карагандинская область);
- Туркестан (Туркестанская область);
- космодром "Байконур" (Кызылординская область);
- с. Улытау (Улытауская область);
- Теплый пляж (Мангистауская область);
- городище Сарайшык (Атырауская область);
- центр гастрономического туризма (Шымкент);
- Туристский район (Астана).
"Учитывая динамический рост потока внутреннего туризма, министерство совместно с местными исполнительными органами разработало дорожные карты по развитию инфраструктуры упомянутых туристских направлений", – говорится в сообщении Министерства туризма и спорта.
16 февраля глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта рассказал, в какие города Казахстана туристы приезжают чаще всего. Это Алматы и Астана. Они обеспечивают 75% потока иностранных туристов. Замыкают пятерку Мангистауская и Атырауская области, город Шымкент.
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