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В Казахстане утвердили Топ-20 туристических мест, которые будут развивать в первую очередь

утвержден топ-20 туристических мест Фото: primeminister.kz
В Казахстане в два раза увеличили список туристических территорий, приоритетных для развития, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев: список приоритетных территорий расширен с 10 до 20.

В Топ-20 туристических дестинаций Казахстана вошли:

  • Хан Ордасы (ЗКО),
  • Каргалинское водохранилище (Актюбинская область);
  • Туристский комплекс (Костанайская область);
  • Щучинско-Боровская курортная зона Акбура (Акмолинская область);
  • Имантау-Шалкарская курортная зона (СКО); 
  • Баянауыл (Павлодарская область); 
  • Курортная зона Катон-Карагай (ВКО);
  • Алакольская курортная зона (Абайская и Жетысуская области);   
  • Тургень – горнолыжный комплекс Каскелен (Алматы и Алматинская область):
  • "Коксай resort" (Жамбылская область);
  • Балхаш (Карагандинская область); 
  • Туркестан (Туркестанская область); 
  • космодром "Байконур" (Кызылординская область); 
  • с. Улытау (Улытауская область);
  • Теплый пляж (Мангистауская область); 
  • городище Сарайшык (Атырауская область);
  • центр гастрономического туризма (Шымкент);
  • Туристский район (Астана). 
"Учитывая динамический рост потока внутреннего туризма, министерство совместно с местными исполнительными органами разработало дорожные карты по развитию инфраструктуры упомянутых туристских направлений", – говорится в сообщении Министерства туризма и спорта.

16 февраля глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта рассказал, в какие города Казахстана туристы приезжают чаще всего. Это Алматы и Астана. Они обеспечивают 75% потока иностранных туристов. Замыкают пятерку Мангистауская и Атырауская области, город Шымкент.

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