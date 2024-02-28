В Казахстане утвердили Топ-20 туристических мест, которые будут развивать в первую очередь

В Казахстане в два раза увеличили список туристических территорий, приоритетных для развития, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев: список приоритетных территорий расширен с 10 до 20.

В Топ-20 туристических дестинаций Казахстана вошли:

Хан Ордасы (ЗКО),

Каргалинское водохранилище (Актюбинская область);

Туристский комплекс (Костанайская область);

Щучинско-Боровская курортная зона Акбура (Акмолинская область);

Имантау-Шалкарская курортная зона (СКО);

Баянауыл (Павлодарская область);

Курортная зона Катон-Карагай (ВКО);

Алакольская курортная зона (Абайская и Жетысуская области);

Тургень – горнолыжный комплекс Каскелен (Алматы и Алматинская область):

"Коксай resort" (Жамбылская область);

Балхаш (Карагандинская область);

Туркестан (Туркестанская область);

космодром "Байконур" (Кызылординская область);

с. Улытау (Улытауская область);

Теплый пляж (Мангистауская область);

городище Сарайшык (Атырауская область);

центр гастрономического туризма (Шымкент);

Туристский район (Астана).

"Учитывая динамический рост потока внутреннего туризма, министерство совместно с местными исполнительными органами разработало дорожные карты по развитию инфраструктуры упомянутых туристских направлений", – говорится в сообщении Министерства туризма и спорта.

16 февраля глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта рассказал, в какие города Казахстана туристы приезжают чаще всего. Это Алматы и Астана. Они обеспечивают 75% потока иностранных туристов. Замыкают пятерку Мангистауская и Атырауская области, город Шымкент.