Первая пара Азербайджана проверила строительство туристических объектов
По данным пресс-службы президента, Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса "Шахдаг" отеле Lakeside и строительством здания "Лыжного клуба" комплекса лыжного стадиона.
Фото: president.az
Семье Алиевых доложили, что в отеле будут функционировать спортивная зона, лыжная школа для любителей лыжного спорта и центр, оборудованный двумя лыжными симуляторами. Впервые здесь будет действовать соединительный лифт MegaCord, обеспечивающий удобный доступ лыжников на территорию расположения отеля. Этот лифт соединит отель с общей сетью канатных дорог.
Фото: president.az
Затем глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились со строительством здания "Лыжного клуба", где будут созданы все условия для проведения различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта.
Фото: president.az
А в Армении премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян запустили на Youtube "Семейный подкаст".