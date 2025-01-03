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$
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Туризм

Первая пара Азербайджана проверила строительство туристических объектов

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 06:40 Фото: president.az
2 января президент и первая леди Азербайджана ознакомились с работами на территории туристического комплекса "Шахдаг", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы президента, Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса "Шахдаг" отеле Lakeside и строительством здания "Лыжного клуба" комплекса лыжного стадиона.

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 06:40

Фото: president.az

Семье Алиевых доложили, что в отеле будут функционировать спортивная зона, лыжная школа для любителей лыжного спорта и центр, оборудованный двумя лыжными симуляторами. Впервые здесь будет действовать соединительный лифт MegaCord, обеспечивающий удобный доступ лыжников на территорию расположения отеля. Этот лифт соединит отель с общей сетью канатных дорог.

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 06:40

Фото: president.az

Затем глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились со строительством здания "Лыжного клуба", где будут созданы все условия для проведения различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта.

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 06:40

Фото: president.az

А в Армении премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян запустили на Youtube "Семейный подкаст".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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