Первая пара Азербайджана проверила строительство туристических объектов

2 января президент и первая леди Азербайджана ознакомились с работами на территории туристического комплекса "Шахдаг", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы президента, Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса "Шахдаг" отеле Lakeside и строительством здания "Лыжного клуба" комплекса лыжного стадиона.

Фото: president.az

Семье Алиевых доложили, что в отеле будут функционировать спортивная зона, лыжная школа для любителей лыжного спорта и центр, оборудованный двумя лыжными симуляторами. Впервые здесь будет действовать соединительный лифт MegaCord, обеспечивающий удобный доступ лыжников на территорию расположения отеля. Этот лифт соединит отель с общей сетью канатных дорог.

Фото: president.az

Затем глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились со строительством здания "Лыжного клуба", где будут созданы все условия для проведения различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Европы по этому виду спорта.

Фото: president.az

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