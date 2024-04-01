Отели Египта добавили новую опцию для туристов
Фото: pixabay
На фоне обсуждения отмены "все включено" египетские отели добавили опцию посещения отдельных ресторанов, сообщает Zakon.kz.
О нововведениях глава управления по туризму республики Амр Элькади рассказал РИА "Новости". Так, большинство египетских отелей добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte.
"Можно как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан. Например, итальянский, китайский, за который не нужно доплачивать". Амр Элькади
По его словам, формат питания A la carte позволяет сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола.
"В арабском языке мы называем это "харам" (с арабского – "запрет"). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду", – пояснил Элькади.
По данным ООН, ежедневно в мусор выбрасывают млрд порций еды, в то время как во всем мире голодают 730 млн человек.
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