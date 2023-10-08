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Полицейский в Египте застрелил израильских туристов

Египет Фото: twitter/HalaOukili
Полицейский застрелил двух израильтян на египетском туристическом объекте в Александрии, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства иностранных дел Израиля, двое израильских туристов и египетский гид были застрелены на туристическом объекте в Александрии, пишет Sky News.

Инцидент произошел на месте Столпа Помпея в Александрии.

Два источника в египетских службах безопасности в беседе с информационным агентством Reuters на условиях анонимности сообщили, что предполагаемый стрелок был офицером полиции.

Министерство внутренних дел и официальные лица Египта ситуацию никак не комментируют.

По информации СМИ, полицейского задержали. Информации о числе раненых телеканал не приводит.

Убийство произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, которая началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

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