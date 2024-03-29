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В мире ежедневно выбрасывают в мусор миллиард порций еды

Мусор, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 07:03 Фото: pixabay
По данным ООН, ежедневно в мусор выбрасывают миллиард порций еды, в то время как во всем мире голодают 730 млн человек, сообщает Zakon.kz.

Такие сведения следуют из доклада ООН об индексе пищевых отходов, передает The Guardian. Кроме того, стали известны причины, по которым выбрасывается пятая часть продуктов питания во всем мире. Это:

  • расточительство;
  • плохое планирование;
  • отсутствие доступа к системам охлаждения или хранению.

Эксперты подсчитали, что в денежном выражении в год впустую выбрасывается около триллиона долларов.

Большую часть пищевых отходов выделяют домохозяйства. Это примерно 60% из одного миллиарда тонн продуктов питания, выбрасываемых ежегодно. Следом идут общественное питание и розничная торговля. На них приходится 28 и 12%, соответственно. В статистику не входят продукты, которые утрачиваются во время трансфера от места происхождения до рынков из‑за брака или порчи.

"Эти отходы не только разбазаривают природные ресурсы, но и вносят большой вклад в климатический кризис и кризис биоразнообразия".ООН

Лишь немногие страны имеют планы по сокращению пищевых отходов, и большая часть из них не считает это одним из способов сокращения выбросов углекислого газа.

Далее стало известно, что ежегодно во всем мире один человек выбрасывает в среднем около 79 кг продуктов питания. За последние пятнадцать лет в Великобритании, Австралии, Индонезии, Мексике и ЮАР количество пищевых отходов существенно сократилось. Так, Япония сократила пищевые отходы почти на треть, а Великобритания – примерно на 18%.

28 марта Токаев назвал одного из лучших генсекретарей ООН.

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