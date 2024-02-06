Тест: Хорошо ли вы знаете Алматы?

Алматы – туристический и культурный центр Казахстана, а также один из крупнейших городов Центральной Азии. Мегаполис находится на юге страны у подножия гор Заилийского Алатау и северного хребта Тянь-Шаня. Здесь проживают более 2,2 млн человек.

Квиз

Символом южной столицы является яблоко, поскольку раньше на его территории были яблоневые сады. Отсюда и название города – "Алматы", что на казахском языке означает "Яблоневый". Сегодня город считается центром яблочного производства.

Стоит отметить, что туристов со всего мира привлекает красивая природа, уникальная архитектура и исторические достопримечательности города. Также Алматы является популярным горнолыжным курортом с множеством подъемников и спусков для лыжников и сноубордистов.