Жилые дома спроектировали по мотивам фильмов и мультфильмов

Airbnb запустил новую программу проживания Icons, в рамках которой представлены дома, спроектированные по мотивам фильмов и мультфильмов, сообщает Zakon.kz.

Так гости смогут в буквальном смысле слова подняться в воздух в доме из диснеевского мультфильма 2009 года "Вверх". Дом расположен в Нью-Мексико, поднимать в воздух его планируют с помощью крана.

"Вы познакомитесь с миром Карла в этой детальной реконструкции его дома, дополненного более чем восемью тыс. воздушными шарами", – говорится в описании дома.

Еще гости смогут пожить в особняке Людей Икс, вдохновленным мультсериалом "Люди Икс ’97". Интерьер в доме выглядит двухмерным, как в мультфильме. В нем есть спальни, кабинет профессора Икс, лаборатория Зверя и даже тренировочная комната.

"Живите как Люди Икс, находясь в анимированной 2D-реконструкции особняка Икс Marvel Animation в Вестчестере, штат Нью-Йорк. Вы откроете для себя свои способности мутанта и даже потренируетесь в специальной комнате", – гласит описание на Airbnb.

В рамках Icons также можно провести ночь в музее Ferrari в Италии. Гости смогут выспаться на кровати, изготовленной из той же кожи, что и сиденья "феррари", проехать круг с пилотом Марком Жене и отправиться на гонку Эмилии-Романьи в качестве ВИП-персоны.

Помимо этого, можно забронировать вечер с Кевином Хартом в секретном баре, приватное выступление Doja Cat в гостинице или игру в Fortnite с Хаби Леймом. Еще Airbnb предлагает остаться на ночь в парижском музее Орсе или в штаб-квартире управления эмоций Райли из мультфильма "Головоломка".

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