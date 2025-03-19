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Общество

Шымбулак переполнен: В Минтуризма заявили, что в Алматы появятся новые горнолыжные курорты

зимний отдых, курорт, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 18:34 Фото: pixabay
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах Сената 19 марта 2025 года рассказал, могут ли в Казахстане открыть еще одну курортную зону по типу Шымбулака, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев отметил, что на сегодняшний день Шымбулак со своими 16 км горнолыжных трасс абсолютно переполнен, что отражается на качестве сервиса и безопасности. 

"Планы, безусловно, есть. По поручению главы государства мы работаем над принятием комплексного плана развития Алматинского горного кластера, который подразумевает создание новых горнолыжных курортов. Мы видим востребованность, в небольшом радиусе вокруг алматинских гор есть очень серьезный рынок, который мог бы приезжать в Казахстан", – добавил он.

По расчетам МТС, горнолыжный турист тратит в пять раз больше, чем пляжный.

"Ежедневные расходы горнолыжного туриста составляют 250 долларов в сутки. Это именно то, что мы можем задорого продавать иностранному туристу. Поэтому все прекрасно понимают потенциал. В ближайшее время, в ближайшие годы, получим в Алматы сотни километров горнолыжных трасс. Это создаст на карте горнолыжного туризма мира новую и очень привлекательную точку. Потому что у нас есть все климатические условия, чтобы наши горнолыжные курорты были в линейке лучших в мире", – подчеркнул вице-министр.

14 января 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что загруженность курорта Шымбулак превышает его проектную мощность в сутки. По его словам, это говорит о том, что нужно и далее развивать курорт, прорабатывать новые горнолыжные трассы в Алматы, Алматинской области, Восточном Казахстане и в других регионах страны.

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Мадина Мамырханова
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