Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Увеличивается количество рейсов между Казахстаном и Китаем. Об этом 17 мая 2024 года заявили в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ведомство продолжает работу по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов.

"С 30 мая 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана – Урумчи с двух до трех рейсов в неделю", – говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (от 128 до 178 кресел).

В Минтранспорта подчеркнули, что тем самым по итогам визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай в октябре 2023 года общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.

"Рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты", – считают в ведомстве.

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