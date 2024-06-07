Культовое ралли "Пекин – Париж" прошло по территории Казахстана

Около 100 автомобилей и 16 машин поддержки отправились от Великой китайской стены вблизи Пекина 18 мая и финишируют в Париже 23 июня 2024 года, передает Zakon.kz.

Около 100 автомобилей и 16 машин поддержки отправились от Великой китайской стены вблизи Пекина 18 мая и финишируют в Париже 23 июня 2024 года. Маршрут протяженностью 14 500 км проходит через Китай, захватил Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Сан-Марино, Италию и Францию, сообщают в АО "НК "Kazakh Tourism".

В этом году при поддержке и сопровождении Национальной ассоциации индустрии туризма по территории Казахстана прошло культовое ралли "Пекин – Париж".

B Peking Paris Motor Challenge принимают участие около 200 спортсменов из 27 стран мира. Это ралли считается самым сложным регулярным ралли на длинные дистанции в мире. Мероприятие предназначено для довоенных и классических автомобилей и проводится по разрешению FIVA (Международная федерация старинных автомобилей).

Фото: НК "Kazakh Tourism"

Цель ралли – изучение как местности, так и культуры всех стран, которые посещают по пути участники мероприятия.

В Казахстан участники попали в конце мая т.г. через контрольно-пропускной пункт "Нур Жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР).

По территории Казахстана маршрут следовал через г. Алматы, далее пролегал через г. Шымкент и Кызылорда. Далее участники ралли побывали в лагере вблизи села Акеспе, посетили Аральское море, поселок Бейнеу и в конце маршрута, а именно 7 июня, прибудут на Каспийское море.

После чего участники ралли планируют на пароме отправить через порт Курык машины, а сами покинут страну на чартерном самолете через аэропорт города Актау.

Ралли "Пекин – Париж" – не просто ралли, а один из старейших маршрутов в мире, зародившийся в 1907 году. Каждые три года Лондонская ассоциация Endurance Rally Association (ERA) оживляет эту традицию, позволяя участвовать только автомобилям старше 1976 года. Paris Motor Challenge является всемирным проектом, его обслуживает множество людей из разных стран.

Фото: НК "Kazakh Tourism"

Напомним, что 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. В течение года запланировано проведение более 30 мероприятий, включающих проведение тематических недель по видам туризма Казахстана, презентации топ-20 отечественных дестинаций в 7 крупных городах Китая (Пекин, Сиань, Шанхай, Урумчи, Гонконг, Ханчжоу, Чэнду), а также ряд других крупных проектов по продвижению туристского потенциала Казахстана в Китае.

Ожидается увеличение потока посетителей из КНР до 500 тыс. человек по итогам текущего года.