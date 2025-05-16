#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.58
571.8
6.34
Мир

В Пекине резко воспламенился беспилотный автомобиль знаменитого бренда

Горящий автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 08:18 Фото: carnewschina
Беспилотный автомобиль китайской компании Pony.ai резко воспламенился и сгорел в Пекине, сообщает Zakon.kz.

По информации портала carnewschina, тестовый беспилотный автомобиль компании Pony.ai наехал на полосу с зелеными насаждениями у края дороги и загорелся.

Фото: carnewschina

В момент инцидента в салоне пассажиров не было. Сотрудники компании прибыли на место инцидента в течение двух минут после получения сигнала.

Пожар был оперативно ликвидирован совместно с соответствующими службами, его причина выясняется.

Ранее Трамп назвал дураками тех, кто критикует его самолет из Катара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Трамп заявил, что Иран согласился с условиями ядерной сделки
Мир
06:42, Сегодня
Трамп заявил, что Иран согласился с условиями ядерной сделки
Дональд Трамп пообещал сделать Газу "зоной свободы"
Мир
02:40, 16 мая 2025
Дональд Трамп пообещал сделать Газу "зоной свободы"
В Бразилии врачи разделили сиамских близнецов с тремя ногами и общими органами
Мир
01:52, 16 мая 2025
В Бразилии врачи разделили сиамских близнецов с тремя ногами и общими органами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: