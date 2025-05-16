В Пекине резко воспламенился беспилотный автомобиль знаменитого бренда
Фото: carnewschina
Беспилотный автомобиль китайской компании Pony.ai резко воспламенился и сгорел в Пекине, сообщает Zakon.kz.
По информации портала carnewschina, тестовый беспилотный автомобиль компании Pony.ai наехал на полосу с зелеными насаждениями у края дороги и загорелся.
Фото: carnewschina
В момент инцидента в салоне пассажиров не было. Сотрудники компании прибыли на место инцидента в течение двух минут после получения сигнала.
Пожар был оперативно ликвидирован совместно с соответствующими службами, его причина выясняется.
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