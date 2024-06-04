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Участники ралли "Пекин – Париж" приехали в Кызылорду на уникальных ретроавтомобилях

Участники ралли &quot;Пекин – Париж&quot; побывали в Кызылорде на уникальных ретро-автомобилях, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
Здесь они отдохнули, проверили техническое состояние своих авто и двинулись в Аральск. Там они заночуют и отправятся в Актау. Оттуда – в Баку и в европейские страны, передает Zakon.kz.

Конечный маршрут легендарного ралли – Париж. Участники его должны быть в столице Франции 23 июня. Грандиозный пробег собрал почти 300 ретроавто из 22 стран. Всего в Кызылорду прибыло 73 автомобиля. Кызылординцы с большим удовольствием пришли посмотреть на такое уникальное зрелище.

Участники ралли "Пекин – Париж" побывали в Кызылорде на уникальных ретро-автомобилях, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:41

Фото: Жасулан Абдрашит

"Потрясен! Пришли с семьей посмотреть, какие же были автомобили в прошлом. Здесь мы увидели автомобиль 1914 года выпуска, и то, что он сейчас участвует в таком длительном ралли, это невероятная вещь. Надо отдать должное в первую очередь тем, кто когда-то собрал эту технику, и настоящим ее владельцам, которые ухаживают за ней. Проехать на этих раритетах тысячи километров – это испытание для авто. Главное, чтобы впереди у них были хорошие дороги", – говорит кызылординец Жасулан Абдрашит.
Ретро-автомобиль, ралли, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:41

Фото: Жасулан Абдрашит

Пирмухамед Сыздык тоже пришел с семьей, чтобы увидеть уникальные автомобили.

"Мы здесь увидели автомобили 1940-х годов, 1950-х. Привел сына, чтобы он посмотрел. Познакомился с хозяином одного из них – Дэвидом. Собрались здесь водители из разных стран, было приятно видеть в один день столько разных лиц. Мне понравились Sunbeam Tiger-авто в 500 лошадиных сил, Ford Model A 1928 года выпуска", – говорит Пирмухамед Сыздык.
Ретро-автомобиль, ралли, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:41

Фото: Жасулан Абдрашит

Среди авто, прибывших в Кызылорду, можно было увидеть Bentley 1934 года и 110-летний American LaFrance. По информации областного управления спорта, сейчас участники выехали в Аральск. Там они заночуют в заранее подготовленном кемпинге. А уже после вновь отправятся в путь. 

Ретро-автомобиль, авторалли, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 13:41

Фото: Жасулан Абдрашит

Это ралли – один из старейших маршрутов в мире. Он зародился в 1907 году и проходит один раз в три года. В нем участвуют авто не позднее 1976 года выпуска. Это своеобразная дань уважения истории технического прогресса.

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Кызылорда Париж Пекин 2024 год Ралли
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