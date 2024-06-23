В Таиланде сняли на видео работу сборщиков дуриана

В Таиланде сняли на видео сложный процесс сбора плодов дуриана, сообщает Zakon.kz.

Зрители поразились меткости сбрасывающего плоды сверху, а также силе и ловкости тех, кто ловит их на уже на земле. Учитывая, что это крупные и очень колючие фрукты массой до 4.5 кг, а высота между верхним и наземными сборщиками составляет 45 метров, то это поистине трудоемкий процесс.

Пользователи сети также обратили внимание, что у наземных сборщиков отсутствуют защитные шлемы, а на руках обычные мешки, напоминающие тряпки.

"Эх! Что только не покажут для привлечения туристов", – пишут восторженные комментаторы.

Недавно также туристы разошлись во мнении касательно установки счетчиков времени в туалетах китайского храма.