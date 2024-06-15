Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В туалетах китайского храма установили счетчики времени

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 04:44 Фото: Х/zhang_heqing
В пещерном храмовом комплексе Юньган установили счетчики времени, отслеживающие минуты пребывания туриста в укромном месте, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что храм, расположенный на севере Китая относится к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому мнения посетителей по этому поводу неоднозначные: одни в восторге от нововведения и его удобства, другие чувствуют за собой слежку. Об этом пишет CNN.

Если кабинка свободная, над ней загорается надпись "свободно". Когда она используется, таймер показывает количество минут и секунд, в течение которых дверь заперта.

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 04:44

Фото: Х/BigoceanO

По словам представителей парка, введение приборов – это мера безопасности, которая обеспечивает благополучие всех гостей на случай, если некоторые гости будут пользоваться туалетом в течение длительного времени и возникнет чрезвычайная ситуация. При этом сотрудники подчеркивают, что не собираются устанавливать лимит на посещение уборной и выгонять людей "на половине пути".

Днями ранее стало известно, что в китайской провинции Гуандун построили самый мощный в мире ветряк.

Читайте также

Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов, поручил Токаев
Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов поручил Токаев
Глава Казахстана поручил расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах
Глава Казахстана поручил расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах
Тест: Хорошо ли вы знаете горные пики Казахстана?
Тест: Хорошо ли вы знаете горные пики Казахстана?
Алия Абди
Китай 2024 год Туризм Путешествия Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
футбол
Испания с разгромным счетом одолела Хорватию в матче первого тура Евро-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: