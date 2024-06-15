В туалетах китайского храма установили счетчики времени

В пещерном храмовом комплексе Юньган установили счетчики времени, отслеживающие минуты пребывания туриста в укромном месте, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что храм, расположенный на севере Китая относится к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому мнения посетителей по этому поводу неоднозначные: одни в восторге от нововведения и его удобства, другие чувствуют за собой слежку. Об этом пишет CNN.

Если кабинка свободная, над ней загорается надпись "свободно". Когда она используется, таймер показывает количество минут и секунд, в течение которых дверь заперта.

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По словам представителей парка, введение приборов – это мера безопасности, которая обеспечивает благополучие всех гостей на случай, если некоторые гости будут пользоваться туалетом в течение длительного времени и возникнет чрезвычайная ситуация. При этом сотрудники подчеркивают, что не собираются устанавливать лимит на посещение уборной и выгонять людей "на половине пути".

Днями ранее стало известно, что в китайской провинции Гуандун построили самый мощный в мире ветряк.