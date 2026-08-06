Токио предлагает необычную услугу для туристов

На знаменитом перекрестке Сибуя в Токио для туристов появилась необычная услуга Cross Vision, сообщает Zakon.kz.

За 22 доллара США желающий получит 15 секунд эфирного времени на огромном цифровом билборде. Для этого достаточно заранее загрузить короткое видео или фотографию через специальный сайт и выбрать удобное время показа, передает Japan Today.

Изображение появляется на экране, который хорошо виден тысячам прохожих и туристов, ежедневно пересекающих перекресток Сибуя. Многие используют эту возможность, чтобы поздравить близких с днем рождения, сделать предложение руки и сердца, признаться в любви или просто оставить необычное воспоминание о поездке в Японию.

"Перед публикацией весь контент проходит модерацию. На экран не допускаются материалы с оскорбительным, политическим, дискриминационным или нарушающим авторские права содержанием", – отмечают организаторы.

Фото: soranews24

Кроме туристов, услугой могут воспользоваться блогеры, музыканты и небольшие компании, которым предлагают недорогой способ разместить свое видео на одном из самых известных рекламных экранов Японии.

"Идея заключается в том, чтобы дать туристам возможность почувствовать себя частью знаменитого городского пейзажа Токио и получить уникальный сувенир в виде ролика со своим появлением на легендарном перекрестке Сибуя", – добавили организаторы.

Недавно российская туристка оставила в социальных сетях негативный отзыв об отеле в Стамбуле, где она остановилась, после чего в ее номере отключили электричество и воду.