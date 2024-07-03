Забастовка в аэропорту Антальи продлится до середины июля

Забастовка авиадиспетчеров в аэропорту турецкой Антальи будет продолжена с 3 по 14 июля, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Turizm Gazetesi. Так, по объявлению Союза авиадиспетчеров Антальи, забастовка, начавшаяся в начале июля, продолжится до 14 числа. Основные требования забастовщиков:

повышение заработной платы;

улучшение условий труда.

Увы, за первые дни забастовки власти не предприняли никаких шагов для разрешения конфликта.

Фото: turizmgazetesi

Как оказалось, в настоящее время аэропорт Антальи испытывает пиковые нагрузки. Задержки рейсов могут варьировать от трех до 14 часов. В некоторых случаях вылеты переносятся на сутки. Длительное ожидание приводит к необходимости дозаправки самолетов, а это вызывает дополнительные задержки и неудобства для пассажиров.

Пока авиадиспетчеры бастуют, сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024.