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Забастовка в аэропорту Антальи продлится до середины июля

Анталья, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 07:25 Фото: Х/antalya_airport
Забастовка авиадиспетчеров в аэропорту турецкой Антальи будет продолжена с 3 по 14 июля, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Turizm Gazetesi. Так, по объявлению Союза авиадиспетчеров Антальи, забастовка, начавшаяся в начале июля, продолжится до 14 числа. Основные требования забастовщиков:

  • повышение заработной платы;
  • улучшение условий труда.

Увы, за первые дни забастовки власти не предприняли никаких шагов для разрешения конфликта.

Забастовка, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 07:25

Фото: turizmgazetesi

Как оказалось, в настоящее время аэропорт Антальи испытывает пиковые нагрузки. Задержки рейсов могут варьировать от трех до 14 часов. В некоторых случаях вылеты переносятся на сутки. Длительное ожидание приводит к необходимости дозаправки самолетов, а это вызывает дополнительные задержки и неудобства для пассажиров.

Пока авиадиспетчеры бастуют, сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024.

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