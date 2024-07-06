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Законодательство РК

Туристов в Турции будут досматривать тщательней

Турция, аэропорт, досмотр, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 15:51 Фото: pixabay
В Турции приняли поправки к закону о гражданской авиации, вследствие чего процедуру досмотра пассажиров в аэропортах ужесточат, сообщает Zakon.kz.

Согласно новой поправке закона, служба безопасности аэропорта будет досматривать багаж туристов после письменного распоряжения воздушного порта, сообщает Anadolu.

"Если досмотр с помощью специальных устройств не получилось завершить по каким-либо причинам, пассажира не допустят в аэропорт и на борт самолета, если не согласится на ручной досмотр себя и своих вещей", – говорится в сообщении.

Ранее Министерство туризма и спорта РК сообщило, что согласно статистическим данным, за период с января по март текущего года 1 млн 493 тыс. казахстанцев путешествовали внутри страны. Количество внутренних туристов увеличилось на 145 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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