Туристов в Турции будут досматривать тщательней

В Турции приняли поправки к закону о гражданской авиации, вследствие чего процедуру досмотра пассажиров в аэропортах ужесточат, сообщает Zakon.kz.

Согласно новой поправке закона, служба безопасности аэропорта будет досматривать багаж туристов после письменного распоряжения воздушного порта, сообщает Anadolu.

"Если досмотр с помощью специальных устройств не получилось завершить по каким-либо причинам, пассажира не допустят в аэропорт и на борт самолета, если не согласится на ручной досмотр себя и своих вещей", – говорится в сообщении.

Ранее Министерство туризма и спорта РК сообщило, что согласно статистическим данным, за период с января по март текущего года 1 млн 493 тыс. казахстанцев путешествовали внутри страны. Количество внутренних туристов увеличилось на 145 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.