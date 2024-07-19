Новая туристическая улица появится в Ташкенте

В столице Узбекистана участок Ц-1 тоже станет туристической улицей, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Новости Узбекистана", новая туристическая ул. Садык Азимова будет работать в режиме 24/7. По задумке городских властей, она должна стать круглосуточным развлекательным центром для жителей и гостей столицы.

Фото: Telegram/Новости Узбекистана

Данный туристический участок особенно надеется привлечь иностранных туристов.

Фото: Telegram/Новости Узбекистана

Известно, что когда туристы пробуют национальную кухню, они не только открывают новые вкусы, но и погружаются в обычаи разных народов. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете блюда мировой кухни.