Новая туристическая улица появится в Ташкенте
Фото: Telegram/Новости Узбекистана
В столице Узбекистана участок Ц-1 тоже станет туристической улицей, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала "Новости Узбекистана", новая туристическая ул. Садык Азимова будет работать в режиме 24/7. По задумке городских властей, она должна стать круглосуточным развлекательным центром для жителей и гостей столицы.
Фото: Telegram/Новости Узбекистана
Данный туристический участок особенно надеется привлечь иностранных туристов.
Фото: Telegram/Новости Узбекистана
Известно, что когда туристы пробуют национальную кухню, они не только открывают новые вкусы, но и погружаются в обычаи разных народов. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете блюда мировой кухни.
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