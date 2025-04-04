Казахстанцев обрадовали новостью об Узбекистане
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С 1 мая 2025 года одна из казахстанских авиакомпаний планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), сообщает Zakon.kz.
Таким образом, подчеркивают в Комитете гражданской авиации (КГА), общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 42 до 44 в неделю.
Также ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
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