Казахстанцев обрадовали новостью об Узбекистане

С 1 мая 2025 года одна из казахстанских авиакомпаний планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), сообщает Zakon.kz.

Таким образом, подчеркивают в Комитете гражданской авиации (КГА), общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 42 до 44 в неделю.

Также ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

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Ранее глава КГА Салтанат Томпиева ответила на критику депутатов относительно невозвратных билетов авиакомпаний. Она пояснила, что невозвратные билеты созданы для того, чтобы сделать тариф наиболее минимальным.