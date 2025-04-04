#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
События

Казахстанцев обрадовали новостью об Узбекистане

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 14:00 Фото: pexels
С 1 мая 2025 года одна из казахстанских авиакомпаний планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), сообщает Zakon.kz.

Таким образом, подчеркивают в Комитете гражданской авиации (КГА), общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 42 до 44 в неделю.

Также ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 14:00
Депутат поднял проблемный вопрос о невозвратности авиабилетов

Ранее глава КГА Салтанат Томпиева ответила на критику депутатов относительно невозвратных билетов авиакомпаний. Она пояснила, что невозвратные билеты созданы для того, чтобы сделать тариф наиболее минимальным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Облава в бизнес-центре в Астане: что произошло
События
13:56, Сегодня
Облава в бизнес-центре в Астане: что произошло
Переговоры по Украине, предложение насчет Астаны: выступление Токаева на саммите "ЦА – ЕС"
События
11:58, Сегодня
Переговоры по Украине, предложение насчет Астаны: выступление Токаева на саммите "ЦА – ЕС"
Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте
События
11:34, Сегодня
Студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: