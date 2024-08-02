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Венеция вводит новые ограничения для туристов

Венеция, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 08:13 Фото: X/WSeattleSteph
С 1 августа Венеция вновь вводит ограничения для туристов, сообщает Zakon.kz.

Местные власти ограничат численность туристических групп до 25 человек. Они также запретят использование громкоговорителей в рамках мер, направленных на "защиту спокойствия жителей" и обеспечение более свободного передвижения пешеходов. Об этом пишет The Guardian.

За нарушение правил путешественников и гидов будут штрафовать от 25 до 500 евро. Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Мы сообщали, что с 25 апреля 2024 года туристов, которые приезжают в Венецию на один день, обяжут платить за въезд в город.

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