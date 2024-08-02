Венеция вводит новые ограничения для туристов

С 1 августа Венеция вновь вводит ограничения для туристов, сообщает Zakon.kz.

Местные власти ограничат численность туристических групп до 25 человек. Они также запретят использование громкоговорителей в рамках мер, направленных на "защиту спокойствия жителей" и обеспечение более свободного передвижения пешеходов. Об этом пишет The Guardian.

За нарушение правил путешественников и гидов будут штрафовать от 25 до 500 евро. Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Мы сообщали, что с 25 апреля 2024 года туристов, которые приезжают в Венецию на один день, обяжут платить за въезд в город.