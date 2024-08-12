ВОЗ: передающийся через насекомых вирус представляет опасность для туристов

Лихорадка Оропуш, которая передается через укус насекомых, представляет опасность для туристов и местных жителей в местах, где он бушует, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, лихорадка Оропуш, потенциально смертельное зоонозное заболевание, передается крошечными мухами, мошками и комарами. О ее распространении заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Сегодня не существует вакцины от вируса, который относится к тому же семейству заболеваний, что и Зика и лихорадка денге.

Вирус традиционно циркулировал в Центральной и Южной Америке, но в этом году он также распространился на новые места, такие как Куба, Италия и Испания.

25 июля были зарегистрированы первые случаи смерти, связанные с лихорадкой Оропуш. Жертвами стали две молодые бразильянки без каких-либо сопутствующих заболеваний.

В ВОЗ отмечают, что распространение вируса в таких популярных туристических направлениях, как Куба, потенциально опасно для туристов.

Ранее сообщалось, что в пригородах Афин из своих домов эвакуировали тысячи жителей из-за крупных пожаров, вышедших из лесов.