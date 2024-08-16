Лесной пожар вспыхнул в турецком Измире
Фото: ntv
16 августа лесной пожар вспыхнул в турецком городе Измир, огонь подобрался к стенам больницы, сообщает Zakon.kz.
Пожар начался на западе Турции. Как передает турецкий телеканал NTV, в районе Каршияка наблюдаются перебои с электричеством.
Фото: ntv
Из-за пожара город полностью заволокло дымом.
"Огонь подобрался к стенам городской больницы", – информирует телеканал.
📍Bolu'da çıkan yangında bazı köy ve mahalleler tahliye edildi. Bölgede şuana kadar can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sürüyor https://t.co/R5bBmnHD0i pic.twitter.com/uGLxrJEdeh— Habertürk (@Haberturk) August 16, 2024
Пожар распространяется под воздействием сильного ветра. Для его тушения привлечены:
- два самолета;
- пять вертолетов;
- большое количество наземной техники.
Фото: ntv
Ученые Университета Восточной Англии обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров.
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