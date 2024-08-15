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Ученые обещают учащение лесных пожаров в мире к концу столетия

Лесные пожары участятся, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 04:56 Фото: pixabay
Ученые Университета Восточной Англии, Центра экологии и гидрологии Великобритании, Метеорологической службы и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Earth System Science Data, исследователи изучили лесные пожары, произошедшие с марта 2023 года по февраль 2024 года.

К примеру, в Канаде и Амазонии масштабные лесные пожары с вероятностью 99% вызваны изменением климата.

Выбросы углекислого газа от лесных пожаров в 2023-2024 годах составили 8,6 млрд тонн, что на 16% выше среднего показателя. Пожары в канадских бореальных лесах оказались особенно разрушительными, выбросив в атмосферу углерода в девять раз больше, чем обычно, что составило почти четверть мировых выбросов от пожаров.

В случае с Амазонией, ситуация усугубляется вырубкой лесов и расширением сельского хозяйства, что делает леса более уязвимыми к пожарам.

Климатические модели прогнозируют, что частота и интенсивность лесных пожаров будут расти к концу столетия, особенно если выбросы парниковых газов останутся высокими.

Например, к 2100 году в Канаде лесные пожары масштаба 2023-2024 годов могут стать в шесть раз более частыми.

Ранее ученые европейской Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) объявили о завершении 13-месячного периода рекордно высоких температур, когда каждый следующий месяц превосходил предыдущий тепловой максимум.

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