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Фотографии краснокнижных животных сделали в Мангистауской области

Заповедник, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 20:17 Фото: azh.kz
В государственном региональном природном парке "Кызылсай" в Мангистауской области фотоловушки зафиксировали устюртского архара, орла, сову, степную кошку, белого волка, джейрана, лису и других краснокнижников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ак Жайык", первые камеры в природном парке начали устанавливать в 2021 году. Со слов директора парка Мынбергена Каратауова, фотоловушки фиксируют животных и птиц в течение полутора месяцев. После этого сотрудники производят замену батареек, загружают отснятые снимки на компьютер, и вновь устанавливают камеры на территории заказников.

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 20:17

Фото: azh.kz

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 20:17

Фото: azh.kz

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 20:17

Фото: azh.kz

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 20:17

Фото: azh.kz

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