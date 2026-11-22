В Мангистауской области выросла численность редких архаров и джейранов. Позитивную динамику зафиксировали по итогам осеннего учета диких животных, который провели в Государственном региональном природном парке "Кызылсай", сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 ноября 2026 года издание Lada.kz, учет диких животных проводят дважды в год – весной и осенью. Специалисты наблюдают за состоянием популяций в естественной среде, оценивают их численность и отслеживают изменения.

"К работе подключились сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ТОО "EcoBioGen", производственного объединения "Охотзоопром" и самого природного парка", – говорится в сообщении.

По итогам осеннего учета специалисты зафиксировали заметный рост численности краснокнижных животных:

устюртские муфлоны (архары): в 2025 году насчитывалось 1 237 особей, в 2026-м – уже 1 371 (прирост составил 10,83%);

джейраны: за год их количество выросло со 142 до 177 особей (популяция увеличилась на 24,65%).

Результаты подсчета специалисты используют для оценки состояния животного мира и планирования дальнейших мер по охране и сохранению редких видов.

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