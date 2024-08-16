Зоопарк Алматы рассказал о буднях спасенного фламинго из Актау

В конце 2023 года известный блогер из Актау Азамат Сарсенбаев спас замерзающего фламинго. Тогда орнитологи договорились, что передадут птицу в Алматинский зоопарк, сообщает Zakon.kz.

Специалисты опубликовали видео с фламинго 16 августа 2024 года и подчеркнули, что, к сожалению, эта птица уже не выживет в природе.

"Сейчас он подружился с нашими красными фламинго из Центральной Америки. А сам он относится к виду обыкновенный фламинго". Администрация зоопарка Алматы

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Напомним, что Азамат Сарсенбаев спас замерзающего фламинго 11 декабря 2023 года и рассказал об этом в соцсетях. Позже он добавил, что заберет к себе еще одного птенца, отбившегося от стаи. При этом блогер пожаловался, что природоохранная инспекция пригрозила оштрафовать его за содержание краснокнижного животного дома, хотя он лишь хотел спасти птицу от верной гибели.