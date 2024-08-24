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Морские львы атаковали пляж в Калифорнии

Калифорния, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 08:30 Фото: Х/latimes
23 августа сотни морских львов, или ушастых тюленей, захватили пляж Сан-Карлос в калифорнийском городе Монтерее. Властям пришлось даже временно закрыть район для посетителей, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Washington Times, несмотря на ограждение, у пляжа собираются толпы жителей и туристов. Они приходят понаблюдать за животными, отдыхающими на пляже, и сделать пару снимков. Жители Монтерее говорят, что никогда еще не видели такого количества морских млекопитающих в этом районе.

По словам специалистов Национального морского заповедника Монтерей-Бей, точно сказать, почему морские львы выбрали именно пляж Сан-Карлос, нельзя. Однако биологи предполагают, что тюленей могло привлечь богатое разнообразие кормовой базы. Кроме того, большинство собравшихся на пляже животных – самцы, отмечают ученые.

Калифорния, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 08:30

Фото: Х/thandojo

Ожидается, что ушастые тюлени пробудут на пляже Сан-Карлос еще две-три недели. Морские львы находятся под защитой закона США от 1972 года, который запрещает людям влиять на поведение этих животных: в частности, к ним нельзя приближаться, пугать или прогонять.

Калифорния, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 08:30

Фото: Х/Telegraph

На прошлой неделе в автомате с игрушками в заведении США застрял живой сурок.

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