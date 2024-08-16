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Сурок застрял в автомате с игрушками в заведении США

США, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:54 Фото: Х/AP
В городе Холлидейсбург штата Пенсильвания сурок проник в заведение The Meadows и застрял в автомате с игрушками, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, зверька обнаружили случайно, когда один из посетителей, пытаясь вытащить плюшевую игрушку, заметил, что сурок моргает. Освободить сурка по кличке "Полковник Заварной Крем" удалось лишь через две недели. А пока сурок находился в автомате, работники заведения решили использовать его для рекламной кампании. Они выпустили футболки с надписью: "Уважайте сурка" и намеревались назвать один из своих десертов в его честь.

Игрушки, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:54

Фото: Х/globeandmail

Со слов управляющей Линн Касл, никто не знает, каким образом сурок попал в автомат с игрушками. Спасение животного стало делом всего городка Холлидейсбург. Сначала сотрудники заведения обратились к владельцам автомата, но те побоялись его вытаскивать. В результате люди обратились в полицию, а оттуда – в комиссию по охране диких животных штата Пенсильвания.

В итоге специалисты вскрыли автомат и выпустили сурка в ближайшем поле.

"Это отличная история с позитивным исходом. Сурок оказался на свободе, и никто не пострадал", – отметила Линн Касл.

Примерно в эти же дни 11 тыс. жителей Вирджинии остались без света из-за змеи.

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