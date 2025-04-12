Морские львы начали нападать на людей в Калифорнии из-за отравления токсинами
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В водах Южной Калифорнии участились случаи нападения на людей морских львов, сообщает Zakon.kz
По информации телеканала CNN, в последнее время эти животные кардинально изменили свое поведение. Обычно любопытные и игривые, они стали проявлять агрессию по отношению к людям.
"Причина этого заключается в отравлении животных домоевой кислотой из-за токсичного цветения водорослей. Когда кислота попадает в организм морских львов, у них появляются проблемы с дыханием, судороги, агрессивное или испуганное поведение", – пояснили эксперты.
Канал сообщает, что обычно в год фиксируют около 3-4 тысяч происшествий, связанных с животными. Между тем только за три месяца 2025 года таких сообщений поступило свыше двух тысяч.
Эксперты отметили, что из-за изменения климата и воздействия человека токсичное цветение, которое раньше случалось раз в несколько лет, сейчас происходит ежегодно.
В августе 2024 года сотни морских львов захватили пляж Сан-Карлос в калифорнийском городе Монтерее. Властям пришлось даже временно закрыть район для посетителей.
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