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В аэропортах Сингапура ввели контроль за оспой обезьян

Сингапур, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 19:55 Фото: X/MYSAVVYTRAVELER
Путешественников и членов экипажей самолетов в аэропортах Чанги и Селетар будут обязательно осматривать, сообщает Zakon.kz.

Такое распоряжение 22 августа выпустило Министерство здравоохранения Сингапура на своем сайте. Аналогичные меры введут в морских портах, принимающих корабли из районов, пораженных заболеванием.

Если у туристов в ходе осмотра обнаружат лихорадку, сыпь или другие симптомы, их отправят на медицинское обследование. Пассажиров обязали сообщать о симптомах, которые могут быть связаны с оспой, в соответствующих документах о прибытии.

Сингапур, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 19:55

Фото: X/MOHSingapore

В данный момент у Сингапура отсутствует прямое авиасообщение со странами, в которых фиксировали заболевание оспой обезьян. Среди них:

  • страны Африки;
  • Швеция;
  • Таиланд.

Тем не менее в Сингапуре уже зарегистрировали 13 случаев инфицирования штаммом Clade 2.

Оспа обезьян, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 19:55

Фото: X/MothershipSG

Оспа обезьян у ребенка была впервые зарегистрирована в Германии. Также у каждого десятого пациента, инфицированного оспой обезьян, наблюдается потеря зрения, у каждого пятого – светобоязнь, а у каждого третьего – конъюнктивит.

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