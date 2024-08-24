В аэропортах Сингапура ввели контроль за оспой обезьян
Такое распоряжение 22 августа выпустило Министерство здравоохранения Сингапура на своем сайте. Аналогичные меры введут в морских портах, принимающих корабли из районов, пораженных заболеванием.
Если у туристов в ходе осмотра обнаружат лихорадку, сыпь или другие симптомы, их отправят на медицинское обследование. Пассажиров обязали сообщать о симптомах, которые могут быть связаны с оспой, в соответствующих документах о прибытии.
Фото: X/MOHSingapore
В данный момент у Сингапура отсутствует прямое авиасообщение со странами, в которых фиксировали заболевание оспой обезьян. Среди них:
- страны Африки;
- Швеция;
- Таиланд.
Тем не менее в Сингапуре уже зарегистрировали 13 случаев инфицирования штаммом Clade 2.
Фото: X/MothershipSG
Оспа обезьян у ребенка была впервые зарегистрирована в Германии. Также у каждого десятого пациента, инфицированного оспой обезьян, наблюдается потеря зрения, у каждого пятого – светобоязнь, а у каждого третьего – конъюнктивит.