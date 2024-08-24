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Вьетнамский фермер нашел в лесу потерявшегося ребенка

Вьетнам, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 17:13 Фото: Х/Independent
22 августа во Вьетнаме был найден живым шестилетний мальчик, который заблудился и провел пять суток в густом лесу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 августа в провинции Йенбай, расположенной на северо-западе страны. Мальчик по имени Данг Тиен Лам играл в ручье с девятью братьями и сестрами, затем потерял их из виду и забрел в горы. Об этом пишет Viet Nam News.

Вьетнам, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 17:13

Фото: Х/Goodable

Местные власти организовали поисковую операцию, в которой приняли участие более 150 добровольцев, а также сотрудники полиции и военнослужащие. Через пять дней истощенного ребенка обнаружил 52-летний местный фермер.

А 22 августа в джунглях Таиланда девять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета.

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