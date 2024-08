Вьетнамский фермер нашел в лесу потерявшегося ребенка

Инцидент произошел 17 августа в провинции Йенбай, расположенной на северо-западе страны. Мальчик по имени Данг Тиен Лам играл в ручье с девятью братьями и сестрами, затем потерял их из виду и забрел в горы. Об этом пишет Viet Nam News.

Местные власти организовали поисковую операцию, в которой приняли участие более 150 добровольцев, а также сотрудники полиции и военнослужащие. Через пять дней истощенного ребенка обнаружил 52-летний местный фермер.

A six-year-old boy missing for four days was found alive in a forest in a mountainous part of northern Vietnam, police said Thursday.



