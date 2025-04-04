Консультант, владеющий 170 языками мира, обслуживает туристов Караганды

В новом туристском информационном центре города Караганды услуги оказывает виртуальный консультант-полиглот, сообщает Zakon.kz.

Теперь гости региона могут в одном месте получить сведения о достопримечательностях, маршрутах, гостиницах, местах отдыха и услугах туроператоров, передает "24KZ". Для них готовят и специальные путеводители.

В планах – открыть новые маршруты, организовать городские и областные экскурсии, а также экспедиции по историческим и живописным местам. В центре работает виртуальный консультант, который владеет 170 языками мира.

"Сами карагандинцы, жители области зачастую не знают, что у них находится на расстоянии вытянутой руки. Но сейчас такое время не то, чтобы человек должен искать информацию, но информация должна находить человека", – уверен председатель историко-географического общества Виталий Шуптар.

4 апреля в Карагандинской области ураганом снесло крыши шести зданий.