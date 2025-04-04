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Туризм

Консультант, владеющий 170 языками мира, обслуживает туристов Караганды

Туристский информационный центр открыли в Караганде , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 04:34 Фото: пресс-служба акимата Караганды
В новом туристском информационном центре города Караганды услуги оказывает виртуальный консультант-полиглот, сообщает Zakon.kz.

Теперь гости региона могут в одном месте получить сведения о достопримечательностях, маршрутах, гостиницах, местах отдыха и услугах туроператоров, передает "24KZ". Для них готовят и специальные путеводители.

В планах – открыть новые маршруты, организовать городские и областные экскурсии, а также экспедиции по историческим и живописным местам. В центре работает виртуальный консультант, который владеет 170 языками мира.

"Сами карагандинцы, жители области зачастую не знают, что у них находится на расстоянии вытянутой руки. Но сейчас такое время не то, чтобы человек должен искать информацию, но информация должна находить человека", – уверен председатель историко-географического общества Виталий Шуптар.

4 апреля в Карагандинской области ураганом снесло крыши шести зданий.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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