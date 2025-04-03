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Туризм

Туристы остались без света на популярном островном курорте в Тихом океане

Остров, самолет, курорт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 02:59 Фото: pixabay
Жители тихоокеанского островного государства Самоа уже несколько недель борются с постоянными отключениями электроэнергии, из-за которых деревни погрузились во тьму и возникли серьезные сбои в работе предприятий и повседневной жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, жители Уполы, острова страны, который часто посещают туристы из-за его белых песчаных пляжей, вернулись к использованию керосиновых ламп по ночам и изо всех сил пытаются сохранить продукты в замороженном виде.

31 марта премьер-министр Фиаме Наоми Матаафа объявила о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней, признав трудности, которые кризис нанес домохозяйствам, предприятиям и основным службам.

Перебои с электроэнергией не являются чем-то необычным для 215 тыс. жителей Самоа в Тихом океане. Чиновники говорят, что причин тому множество: механические неисправности на электростанции, неисправные подземные кабели, обширные разрушения в результате недавнего шторма и значительный рост спроса на электроэнергию за последние два года.

Если говорить о других нюансах для путешественников, то теперь ради визы США придется показывать соцсети.

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Аксинья Титова
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