Ряд крупных международных мероприятий пройдет в Астане: чем это выгодно городу
Это Всемирный библиотечный и информационный конгресс IFLA, 10-й Всемирный конгресс нейрохирургического общества им. Уолтера Э. Дэнди, конференции ISAAK, IGCGD и New Silk Road Network.
"Астана становится одним из ключевых центров делового и событийного туризма. В ближайшие месяцы в столице планируется проведение ряда масштабных международных мероприятий", – сказал Нурбол Байжанов.
27-28 июня состоится 10-й Всемирный конгресс нейрохирургической ассоциации с участием 500 ведущих специалистов из США, Канады, Европы, Азии и России.
21-25 июля пройдет Конгресс международного экспертного общества на базе Назарбаев Университета с участием более 1000 делегатов.
18-22 августа ожидается Всемирный библиотечный и информационный конгресс IFLA, который соберет около 4000 делегатов из более чем 130 стран.
Ожидаемый экономический эффект для города составит порядка 2 млн евро за счет расходов участников на проживание, транспорт, питание и другие услуги.
"Астана обладает всеми необходимыми условиями для проведения мероприятий международного уровня. Гостиничный фонд города включает 291 объект размещения с совокупным номерным фондом свыше 10 000 номеров и единовременной вместимостью около 19 000 коек. Для досуга туристов функционируют более 120 культурно-развлекательных объектов. Установлено прямое авиасообщение с 16 странами по 27 маршрутам", – отметил Нурбол Байжанов.
В 2024 году в стране прошло 14 международных мероприятий с участием 5 180 иностранных делегатов. В среднем каждый участник потратил около 4000 долларов, что в совокупности принесло более 20,7 млн долларов. Эти средства включают расходы на перелет, проживание, питание и другие услуги.
Ранее сообщалось, что 13 июля в столице на стадионе "Астана Арена" в рамках фестиваля Alem Fest выступит всемирно известный певец Крейг Дэвид. Стоимость билетов на концерт варьируется от 20 до 50 тыс. тенге.