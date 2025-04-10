Ряд крупных международных мероприятий пройдет в Астане: чем это выгодно городу

Руководитель Управления реализации системных мер в сфере туризма Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов 10 апреля 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, что в этом году ожидается ряд крупных международных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Это Всемирный библиотечный и информационный конгресс IFLA, 10-й Всемирный конгресс нейрохирургического общества им. Уолтера Э. Дэнди, конференции ISAAK, IGCGD и New Silk Road Network.

"Астана становится одним из ключевых центров делового и событийного туризма. В ближайшие месяцы в столице планируется проведение ряда масштабных международных мероприятий", – сказал Нурбол Байжанов.

27-28 июня состоится 10-й Всемирный конгресс нейрохирургической ассоциации с участием 500 ведущих специалистов из США, Канады, Европы, Азии и России. 21-25 июля пройдет Конгресс международного экспертного общества на базе Назарбаев Университета с участием более 1000 делегатов. 18-22 августа ожидается Всемирный библиотечный и информационный конгресс IFLA, который соберет около 4000 делегатов из более чем 130 стран. Ожидаемый экономический эффект для города составит порядка 2 млн евро за счет расходов участников на проживание, транспорт, питание и другие услуги.

"Астана обладает всеми необходимыми условиями для проведения мероприятий международного уровня. Гостиничный фонд города включает 291 объект размещения с совокупным номерным фондом свыше 10 000 номеров и единовременной вместимостью около 19 000 коек. Для досуга туристов функционируют более 120 культурно-развлекательных объектов. Установлено прямое авиасообщение с 16 странами по 27 маршрутам", – отметил Нурбол Байжанов.

В 2024 году в стране прошло 14 международных мероприятий с участием 5 180 иностранных делегатов. В среднем каждый участник потратил около 4000 долларов, что в совокупности принесло более 20,7 млн долларов. Эти средства включают расходы на перелет, проживание, питание и другие услуги.

Ранее сообщалось, что 13 июля в столице на стадионе "Астана Арена" в рамках фестиваля Alem Fest выступит всемирно известный певец Крейг Дэвид. Стоимость билетов на концерт варьируется от 20 до 50 тыс. тенге.