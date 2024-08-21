На кладбищах Австрии стали выращивать овощи

Овощные грядки по программе "Городское садоводство" появились на трех кладбищах Вены, в том числе на центральном, сообщает Zakon.kz.

По данным австрийской компании Ackerhelden, в различных уголках столицы Австрии давно практикуются общественные огороды. К примеру, их можно встретить в парках и на лужайках. Недавно к ним обратились венские кладбища с идеей использовать пустующие места для общественных огородов. Как результат – сбор урожая осуществляется уже второй сезон.

Фото: Telegram/BILD

Участвовать в таком огородничестве могут те, чьи родственники похоронены на кладбище. Аренда участка на весь сезон стоит:

149 евро за 24 кв. м.;

225 евро за 40 кв. м.

Уже сданы 65 участков. Компания гарантирует хороший урожай и заверяет, что овощи не будут расти на заброшенных могилах. Сейчас на погостах выращивают кабачки, капусту, свеклу, лук, тыквы, помидоры, перец и кукурузу.

Фото: Telegram/BILD

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