Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На кладбищах Австрии стали выращивать овощи

Овощи, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 06:16 Фото: pixabay
Овощные грядки по программе "Городское садоводство" появились на трех кладбищах Вены, в том числе на центральном, сообщает Zakon.kz.

По данным австрийской компании Ackerhelden, в различных уголках столицы Австрии давно практикуются общественные огороды. К примеру, их можно встретить в парках и на лужайках. Недавно к ним обратились венские кладбища с идеей использовать пустующие места для общественных огородов. Как результат – сбор урожая осуществляется уже второй сезон.

Кладбище, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 06:16

Фото: Telegram/BILD

Участвовать в таком огородничестве могут те, чьи родственники похоронены на кладбище. Аренда участка на весь сезон стоит:

  • 149 евро за 24 кв. м.;
  • 225 евро за 40 кв. м.

Уже сданы 65 участков. Компания гарантирует хороший урожай и заверяет, что овощи не будут расти на заброшенных могилах. Сейчас на погостах выращивают кабачки, капусту, свеклу, лук, тыквы, помидоры, перец и кукурузу.

Кладбище, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 06:16

Фото: Telegram/BILD

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, как долго можно хранить спелый арбуз.

Читайте также

самые необычные хобби
Самые необычные хобби, о которых многие не слышали
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Гороскоп для всех знаков зодиака
Манипулятор или романтик: какую свою сторону скрывает каждый знак зодиака
Алия Абди
Австрия Вена 2024 год Маркетинг Работа Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Врачи, больница, поликлиника, пациенты, осмотр пациента
Более 30 военнослужащих экстренно госпитализировали в Темиртау
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: