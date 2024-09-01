В аэропортах ЕС ограничили количество жидкости для ручной клади
По информации Sky News, на всей территории Евросоюза вновь введены ограничения на провоз жидкостей в ручной клади объемом до 100 мл.
Это означает, что в аэропортах, где использовались новые технологии, позволяющие пассажирам проносить с собой большие объемы жидкости, будет вновь введен лимит в 100 мл для каждого отдельного контейнера.
Решение распространяется на аэропорты ЕС, а также Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
По данным европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI), специальные сканеры уже установлены в аэропортах ограниченного числа стран, таких как Германия, Ирландия, Италия, Литва, Мальта, Нидерланды и Швеция.
Ограничение на провоз жидкостей ввели из-за того, что традиционные средства обеспечения безопасности, такие как рентгеновские аппараты, не могут эффективно обнаруживать жидкие взрывчатые вещества.
Еврокомиссия заявила, что решение было принято не "в ответ на новую угрозу", а из-за временной технической проблемы.
Что касается других новостей туризма, то запуск прямых рейсов в Нью-Йорк согласовали Казахстан и США.