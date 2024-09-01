В аэропортах ЕС ограничили количество жидкости для ручной клади

Решение Европейской комиссии о восстановлении ограничения на количество жидкости, которые пассажиры могут провозить в индивидуальных емкостях, вступает в силу 1 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, на всей территории Евросоюза вновь введены ограничения на провоз жидкостей в ручной клади объемом до 100 мл.

Это означает, что в аэропортах, где использовались новые технологии, позволяющие пассажирам проносить с собой большие объемы жидкости, будет вновь введен лимит в 100 мл для каждого отдельного контейнера.

Решение распространяется на аэропорты ЕС, а также Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

По данным европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI), специальные сканеры уже установлены в аэропортах ограниченного числа стран, таких как Германия, Ирландия, Италия, Литва, Мальта, Нидерланды и Швеция.

Ограничение на провоз жидкостей ввели из-за того, что традиционные средства обеспечения безопасности, такие как рентгеновские аппараты, не могут эффективно обнаруживать жидкие взрывчатые вещества.

Еврокомиссия заявила, что решение было принято не "в ответ на новую угрозу", а из-за временной технической проблемы.

Что касается других новостей туризма, то запуск прямых рейсов в Нью-Йорк согласовали Казахстан и США.

