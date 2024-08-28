Запуск прямых рейсов в Нью-Йорк согласовали Казахстан и США

В Монреале прошла встреча представителей Министерства транспорта Казахстана и Федеральной авиационной администрации США, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве транспорта РК, на встрече стороны обсудили запуск прямых рейсов между Казахстаном и США, который планируется осуществить к концу 2025 года. Также обсуждены вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения необходимого слота. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

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"Параллельно в период с 26 по 30 августа текущего года в Астане экспертами Федеральной авиационной администрации начата работа по предварительной оценке безопасности полетов для получения Категории 1, необходимой для запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и США". Министерство транспорта РК

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев прокомментировал участившиеся задержки авиарейсов в стране. Он заявил, что готовится ряд поправок для защиты авиапассажиров.