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Запуск прямых рейсов в Нью-Йорк согласовали Казахстан и США

Нью-Йорк, статуя, США, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 13:18 Фото: unsplash
В Монреале прошла встреча представителей Министерства транспорта Казахстана и Федеральной авиационной администрации США, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве транспорта РК, на встрече стороны обсудили запуск прямых рейсов между Казахстаном и США, который планируется осуществить к концу 2025 года. Также обсуждены вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения необходимого слота. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 13:18

Фото: kolikpress

"Параллельно в период с 26 по 30 августа текущего года в Астане экспертами Федеральной авиационной администрации начата работа по предварительной оценке безопасности полетов для получения Категории 1, необходимой для запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и США".Министерство транспорта РК

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев прокомментировал участившиеся задержки авиарейсов в стране. Он заявил, что готовится ряд поправок для защиты авиапассажиров.

Даяна Рахатова
Казахстан Нью-Йорк США 2024 год Авиарейсы
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