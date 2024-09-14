В Японии отказались от круглосуточного дежурства полицейских на улицах

Круглосуточное дежурство полицейских на уличных постах или кобанах в Японии больше не актуально, сообщает Zakon.kz.

Такое решение властей вводится с 13 сентября. Вызвано оно снижением уличной преступности за последние два года на 85%. К тому же снижаются показатели населения страны. Об этом пишет Slashdot.

Фото: Х/TouTzuSays

При этом количество киберпреступлений выросло в 10 раз. В их числе онлайн и телефонные преступления:

мошенничество с выдачей себя за другое лицо;

романтические аферы.

Из-за этого японцы решили перераспределить ресурсы правоохранительных органов.

"Это также обеспечит большую гибкость в использовании мобильных или временных застав в зависимости от местных потребностей и кадровых соображений", – говорится в публикации.

Полицейские будки в Японии, фото: Х/tsubasa_kaoru

А полицейские города Нэшвилл поблагодарили Джона Бон Джови за спасение женщины, задумавшей спрыгнуть с моста.