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В Японии отказались от круглосуточного дежурства полицейских на улицах

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 21:17 Фото: Х/9kqbM1V39VZPrwj
Круглосуточное дежурство полицейских на уличных постах или кобанах в Японии больше не актуально, сообщает Zakon.kz.

Такое решение властей вводится с 13 сентября. Вызвано оно снижением уличной преступности за последние два года на 85%. К тому же снижаются показатели населения страны. Об этом пишет Slashdot.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 21:17

Фото: Х/TouTzuSays

При этом количество киберпреступлений выросло в 10 раз. В их числе онлайн и телефонные преступления:

  • мошенничество с выдачей себя за другое лицо;
  • романтические аферы.

Из-за этого японцы решили перераспределить ресурсы правоохранительных органов.

"Это также обеспечит большую гибкость в использовании мобильных или временных застав в зависимости от местных потребностей и кадровых соображений", – говорится в публикации.
Япония, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 21:17

Полицейские будки в Японии, фото: Х/tsubasa_kaoru

А полицейские города Нэшвилл поблагодарили Джона Бон Джови за спасение женщины, задумавшей спрыгнуть с моста.

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