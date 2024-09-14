В Японии отказались от круглосуточного дежурства полицейских на улицах
Фото: Х/9kqbM1V39VZPrwj
Круглосуточное дежурство полицейских на уличных постах или кобанах в Японии больше не актуально, сообщает Zakon.kz.
Такое решение властей вводится с 13 сентября. Вызвано оно снижением уличной преступности за последние два года на 85%. К тому же снижаются показатели населения страны. Об этом пишет Slashdot.
Фото: Х/TouTzuSays
При этом количество киберпреступлений выросло в 10 раз. В их числе онлайн и телефонные преступления:
- мошенничество с выдачей себя за другое лицо;
- романтические аферы.
Из-за этого японцы решили перераспределить ресурсы правоохранительных органов.
"Это также обеспечит большую гибкость в использовании мобильных или временных застав в зависимости от местных потребностей и кадровых соображений", – говорится в публикации.
Полицейские будки в Японии, фото: Х/tsubasa_kaoru
А полицейские города Нэшвилл поблагодарили Джона Бон Джови за спасение женщины, задумавшей спрыгнуть с моста.
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