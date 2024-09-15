Автобус с туристами опрокинулся в Египте

14 сентября туристический автобус ехавший из Шарм-эль-Шейха в Каир опрокинулся на трассе, сообщает Zakon.kz.

Как передает Ahram Online, ДТП произошло в ночное время. Среди пострадавших числятся:

21 гражданин России;

11 граждан Турции;

девять граждан Италии;

трое граждан Египта;

двое граждан Великобритании.

Все они доставлены в медицинский комплекс Суэца. Причины аварии пока устанавливаются. Водителя задержали.

Фото: Х/josepbastardas

Также отмечается, что министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар лично контролирует оказание помощи пострадавшим.

А пассажиры круиза на три месяца застряли в Северной Ирландии на неисправном лайнере.