Автобус с туристами опрокинулся в Египте
Фото: pixabay
14 сентября туристический автобус ехавший из Шарм-эль-Шейха в Каир опрокинулся на трассе, сообщает Zakon.kz.
Как передает Ahram Online, ДТП произошло в ночное время. Среди пострадавших числятся:
- 21 гражданин России;
- 11 граждан Турции;
- девять граждан Италии;
- трое граждан Египта;
- двое граждан Великобритании.
Все они доставлены в медицинский комплекс Суэца. Причины аварии пока устанавливаются. Водителя задержали.
Фото: Х/josepbastardas
Также отмечается, что министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар лично контролирует оказание помощи пострадавшим.
А пассажиры круиза на три месяца застряли в Северной Ирландии на неисправном лайнере.
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