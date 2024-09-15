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Автобус с туристами опрокинулся в Египте

Египет, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 05:05 Фото: pixabay
14 сентября туристический автобус ехавший из Шарм-эль-Шейха в Каир опрокинулся на трассе, сообщает Zakon.kz.

Как передает Ahram Online, ДТП произошло в ночное время. Среди пострадавших числятся:

  • 21 гражданин России;
  • 11 граждан Турции;
  • девять граждан Италии;
  • трое граждан Египта;
  • двое граждан Великобритании.

Все они доставлены в медицинский комплекс Суэца. Причины аварии пока устанавливаются. Водителя задержали.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 05:05

Фото: Х/josepbastardas

Также отмечается, что министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар лично контролирует оказание помощи пострадавшим.

А пассажиры круиза на три месяца застряли в Северной Ирландии на неисправном лайнере.

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