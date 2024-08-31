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Пассажиры круиза застряли в Северной Ирландии на неисправном лайнере

Круиз, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 02:22 Фото: Х/IndyLife
Корабль Odyssey, принадлежащий американской компании Villa Vie Residences, должен был покинуть город Белфаст 30 мая, но старт путешествия до сих пор откладывается из-за технических неисправностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, ожидание трехлетнего кругосветного путешествия затянулось уже на три месяца. При этом, туристам разрешено проводить время на борту судна в течение дня, однако на ночь их просят покинуть лайнер.

"Мы можем наслаждаться любыми угощениями и даже участвовать в киносеансах и развлекательных викторинах. Это почти как круиз, за исключением того, что мы остаемся в порту", – поделилась Холли Хеннесси из Флориды, путешествующая с котом.
Круиз, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 02:22

Фото: Х/Telegraph

Для участников круиза проводятся альтернативные круизы, также их размещает в гостиницах. К тому же часть пассажиров, большая часть которых – это пенсионеры из США, восприняла ожидание как возможность для приключений и нашла в этом положительные моменты.

Круиз, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 02:22

Фото: Х/MENnewsdesk

Туристы могли приобрести каюты по ценам от 99 до 899 тыс. долларов, не включая ежемесячные сборы. За такую сумму они могли находиться на борту судна на протяжении 15 лет. Тем, кто не желал или не мог взять на себя такие обязательства, предлагалась опция бронирования кают на срок от 35 до 120 дней.

"Несмотря на необходимость выполнения значительных работ, таких как замена руля и ремонт конструкций, мы продолжали работу и находимся на завершающей стадии подготовки к отплытию. Мы планируем успешный спуск на воду на следующей неделе, после чего отправимся в Бремерхафен, Амстердам, Лиссабон и затем через Атлантику на Карибы", – отметил генеральный директор компании Майк Петтерсон.
Круиз, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 02:22

Фото: Х/focuseatv

А в прошлом месяце у побережья Неаполя яхта вдовы Стива Джобса стоимостью 120 млн долларов столкнулась с яхтой мексиканского миллиардера за 125 млн долларов.

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