#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Мир

Турист погиб на экскурсии при страшном ДТП в Египте

Сфинкс, памятник, история, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 08:42 Фото: pexels
Страшное ДТП произошло в Египте с участием туристического автобуса. Экскурсионный автобус следовал из Хургады к главным достопримечательностям страны – Каиру и пирамидам в Гизе, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Cairo24, в момент происшествия в автобусе находились 27 граждан России, два жителя Литвы, семь граждан Финляндии и три гражданина Египта. На месте скончались два человека – девушка из России и водитель транспорта.

ДТП произошло по дороге из Хургады в Рас-Гариб, к северу от провинции Красное море. Попавший в аварию автобус перевозил экскурсионную группу.

Пострадавшим туристам оказывается необходимая помощь – часть из них после медицинского осмотра возвращаются в отели. В центральной больнице Рас-Гариба, куда доставляли пострадавших, объявлено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что талибы в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Автобус с туристами опрокинулся в Египте
05:05, 15 сентября 2024
Автобус с туристами опрокинулся в Египте
Автобус с туристами перевернулся в Башкортостане
20:57, 27 июля 2025
Автобус с туристами перевернулся в Башкортостане
Батискаф с российскими туристами затонул в Египте, погибли несколько человек
16:11, 27 марта 2025
Батискаф с российскими туристами затонул в Египте, погибли несколько человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: