Турист погиб на экскурсии при страшном ДТП в Египте

Страшное ДТП произошло в Египте с участием туристического автобуса. Экскурсионный автобус следовал из Хургады к главным достопримечательностям страны – Каиру и пирамидам в Гизе, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Cairo24, в момент происшествия в автобусе находились 27 граждан России, два жителя Литвы, семь граждан Финляндии и три гражданина Египта. На месте скончались два человека – девушка из России и водитель транспорта.

ДТП произошло по дороге из Хургады в Рас-Гариб, к северу от провинции Красное море. Попавший в аварию автобус перевозил экскурсионную группу.

Пострадавшим туристам оказывается необходимая помощь – часть из них после медицинского осмотра возвращаются в отели. В центральной больнице Рас-Гариба, куда доставляли пострадавших, объявлено чрезвычайное положение.

