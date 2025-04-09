Лувр возглавил рейтинг мировых музеев

Парижский Лувр возглавил список самых посещаемых музеев мира, сообщает Zakon.kz.

The Art Newspaper опубликовала список самых посещаемых музеев мира по итогам 2024 года. По данным издания, топ-10 лидеров выглядит следующим образом:

Лувр, Париж – 8,7 млн посетителей. Музеи Ватикана, Ватикан – 6,8 млн посетителей. Британский музей, Лондон – 6,5 млн посетителей. Метрополитен-музей, Нью-Йорк – 5,7 млн посетителей. Британская галерея Тейт, Лондон – 4,6 млн посетителей. Шанхайский музей, Шанхай – 4,2 млн посетителей. Национальная галерея искусства, Вашингтон – 3,9 млн посетителей. Национальный музей Кореи, Сеул – 3,8 млн посетителей. Музей Орсе, Париж – 3,7 млн посетителей. Национальный антропологический музей, Мехико – 3,7 млн посетителей.

Авторы материала отмечают, что в 2024 году музеи наконец вернулись к уровню, когда посещаемость зависит от качества выставок, логистики и интереса публики, а не от последствий пандемии.

Таиланд также по-своему развивает туризм, но с 1 мая в стране вводятся специальные онлайн-анкеты для отдыхающих из других стран.