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Туризм

Лувр возглавил рейтинг мировых музеев

Рейтинг музеев мира по посещаемости в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 08:10 Фото: pixabay
Парижский Лувр возглавил список самых посещаемых музеев мира, сообщает Zakon.kz.

The Art Newspaper опубликовала список самых посещаемых музеев мира по итогам 2024 года. По данным издания, топ-10 лидеров выглядит следующим образом:

  1. Лувр, Париж – 8,7 млн посетителей.
  2. Музеи Ватикана, Ватикан – 6,8 млн посетителей.
  3. Британский музей, Лондон – 6,5 млн посетителей.
  4. Метрополитен-музей, Нью-Йорк – 5,7 млн посетителей.
  5. Британская галерея Тейт, Лондон – 4,6 млн посетителей.
  6. Шанхайский музей, Шанхай – 4,2 млн посетителей.
  7. Национальная галерея искусства, Вашингтон – 3,9 млн посетителей.
  8. Национальный музей Кореи, Сеул – 3,8 млн посетителей.
  9. Музей Орсе, Париж – 3,7 млн посетителей.
  10. Национальный антропологический музей, Мехико – 3,7 млн посетителей.

Авторы материала отмечают, что в 2024 году музеи наконец вернулись к уровню, когда посещаемость зависит от качества выставок, логистики и интереса публики, а не от последствий пандемии.

Таиланд также по-своему развивает туризм, но с 1 мая в стране вводятся специальные онлайн-анкеты для отдыхающих из других стран.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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