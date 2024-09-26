Виктория Боня рассказала, кому посвятила восхождение на гору Манаслу

26 сентября телезвезда поделилась, кому посвятила свое первое восхождение на горную вершину, сообщает Zakon.kz.

По словам новоявленной альпинистки, гора высотой более восьми тыс. метров покорилась ей со второй попытки.

Фото: Instagram/victoriabonya

Это героическое восхождение Боня посвятила всем женщинам.

"Мы есть мягкая сила – сила любви. Мы все с вами единый организм и мы заслуживаем мечтать больше, чем нам положено и осуществлять свои мечты", – написала Боня.

Из-за сухого воздуха и снега лицо и губы участницы многих шоу сильно обветрились. Однако Боня не обращала внимания на дискомфорт и не сдерживала бурных эмоций. Она плакала от радости.

Днями ранее Боня рассказала о пробных восхождениях и акклиматизации в горах Непала.