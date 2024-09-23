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Виктория Боня показала лицо после экстремального похода в горы

Горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 05:15 Фото: Telegram/v_bonya
Телеведущая и блогер Виктория Боня показала свое лицо после похода в горы, сообщает Zakon.kz.

Первый раз Боня напугала своих фанатов тем, что сначала пять дней не выходила на связь. А во второй раз – 21 сентября, когда в своем Telegram-канале показала фото, на котором виден результат восхождения в горы.

"Обгорела ужасно. Герпес покрыл все губы, но я не унываю", – объяснила Виктория.
Горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 05:15

Фото: Telegram/v_bonya

По словам ведущей, это только начало. Ведь Вика сейчас проходит лишь ротацию – пробные восхождения и акклиматизацию в горах Непала. Все это связано с тем, что она готовит себя к восхождению на гору Монблан.

Горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 05:15

Фото: Instagram/victoriabonya

А 20 сентября в городе Екатеринбурге открыли памятник группе Дятлова.

Алия Абди
Россия Непал 2024 год Альпинизм Блогеры Горы
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