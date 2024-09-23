Виктория Боня показала лицо после экстремального похода в горы
Фото: Telegram/v_bonya
Телеведущая и блогер Виктория Боня показала свое лицо после похода в горы, сообщает Zakon.kz.
Первый раз Боня напугала своих фанатов тем, что сначала пять дней не выходила на связь. А во второй раз – 21 сентября, когда в своем Telegram-канале показала фото, на котором виден результат восхождения в горы.
"Обгорела ужасно. Герпес покрыл все губы, но я не унываю", – объяснила Виктория.
Фото: Telegram/v_bonya
По словам ведущей, это только начало. Ведь Вика сейчас проходит лишь ротацию – пробные восхождения и акклиматизацию в горах Непала. Все это связано с тем, что она готовит себя к восхождению на гору Монблан.
Фото: Instagram/victoriabonya
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