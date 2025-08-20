Покоритель горных вершин: 16-летний казахстанец рассказал о трудностях восхождения на пик Ленина

Данил Пархаев поднялся на вершину пика Ленина (7134 м), одного из самых известных семитысячников мира, расположенного в Кыргызстане. Как казахстанец готовился к восхождению, откуда у него любовь к горным походам и о чем он мечтает – в материале Zakon.kz.

Данил Пархаев родился и вырос в Алматы. Родители часто брали его с собой на экскурсии и в горные походы, они же привили ему любовь к путешествиям и природе. С годами снежные вершины стали для парня своеобразным местом силы, где можно испытать себя, отдохнуть от городской суеты и перезагрузиться.

"Мои первые самостоятельные выезды начались с лестницы Медеу. И тогда решил для себя, что горы – это мое! Сегодня я буквально живу ими. Почти каждый день нахожусь в горах и даже подрабатываю там", – рассказал Данил Пархаев.

К восхождению на пик Ленина парень готовился особенно тщательно. Но до этого покорил и хорошо подготовился к восхождению на пик Талгар – высшую точку Заилийского Алатау, вершину в 5017 метров.

"Именно эта гора показала мне, что у меня есть "ген высоты". Я не ощущаю горную болезнь и считаю это своим даром. Помимо этого, я работал в горах высотным партнером. Это была и тренировка, и способ заработать на будущую экспедицию. Стоит помнить, что для длинных и сложных экспедиций настоящая подготовка возможна только в горах. В городе готовиться бесполезно", – сказал Данил.

Фото: из личного архива Данила Пархаева

Данил отмечает, что его родные положительно смотрят на его увлечение. Родители поддерживают подростка и не волнуются, когда он отправляется в очередной поход.

"Мама знает мой опыт и верит в мои силы. Папа понимает, что даже в экстремальных ситуациях я принимаю правильные решения. Родители знают, что если кто-то нарушает правила безопасности и не может спуститься сам, я всегда помогу и спасу. Одноклассники, например, относятся скептически. Для них восхождения – это пустая трата времени и сил. Но для меня горы – это жизнь, и я выбираю именно их", – отметил Данил Пархаев.

Фото: из личного архива Данила Пархаева

Данил считает, что вершину нельзя покорить. С ней можно лишь сравняться, с ее высотой, и спуститься обратно, если она позволит. Еще молодой альпинист заметил, что каждая гора предъявляет свои требования. Например, пики Талгар и Ленина ему дались относительно легко, но только благодаря хорошей подготовке.

"Одним из самых тяжелых для меня походов был маршрут Тургень – озеро Иссык. Рюкзак почти 38 килограммов, отсутствие троп – именно это я считаю настоящим испытанием. До вершины мы тогда так и не дошли – помешала погода. Непростое восхождение было на пик Панорама. Я шел туда зимой, без тропы. Тогда я впервые понял, на что иду и какие трудности ждут впереди", – продолжил Данил Пархаев.

Фото: из личного архива Данила Пархаева

Данил отметил, что при любом горном походе особое внимание нужно уделять безопасности. Необходимо не экономить на своей экипировке и серьезно готовиться даже к простым маршрутам. Каска и страховочная веревка всегда должны быть на альпинисте при любом восхождении.

"У меня не было моментов, когда было слишком опасно, но бывали ситуации, когда это могло произойти. Например, мы с альпинистами разработали маршрут "Куриная грудка". Я шел лидером отряда. Вдруг я слышу стук, поднимаю голову и вижу – камень! В тот момент он летел прямо на нас! Я успел отбежать и камень пролетел примерно в полутора метрах от бура и двух метрах от меня. Если бы он попал в бур, скорее всего, перебил бы веревку и последствия могли быть серьезными", – поделился Данил.

Фото: из личного архива Данила Пархаева

Юный спортсмен признался, что сейчас его заветная мечта – это высокие горы. Парень стремится стать самым молодым "Снежным барсом" в истории альпинизма.

"Звание "Снежный барс" можно получить, если взойти на все пять семитысячников бывшего СССР: пик Ленина, пик Хан-Тенгри, Корженевской, пик Коммунизма и пик Победы. На данный момент рекорд принадлежит Андрею Целищеву – он завершил проект "Снежный барс" в 21 год", – рассказал Данил.

Данил отметил, что будет продолжать восхождение на наши невысокие, но сложные горы, проходить непростые маршруты и взбираться на крутые вершины, чтобы вдохновлять еще больше людей на активный отдых и победу над самим собой, а также показывать сверстникам, что амбициозные цели можно ставить и достигать в любом возрасте.