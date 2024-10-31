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Законодательство РК

Рейсы в Байконур, "открытое небо" с пятью странами – хорошие новости для казахстанцев

Казахстанцы смогут летать в Байконур, Великобританию, увеличена частота полетов в разные страны, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 14:30 Фото: рixabay
Казахстан достиг новые договоренности по открытию международных рейсов в Байконур , Фукуок (Вьетнам), Сингапур и другие города мира, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета гражданской авиации, делегация РК во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым приняла участие на мероприятии ИКАО по переговорам о воздушном сообщении (ICAN-2024), которое проходило в городе Куала-Лумпур (Малайзия).

"В мероприятии принимал участие президент совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, и, по информации организаторов, участвовали свыше 700 участников из более чем 70 стран. Было проведено порядка 800 двусторонних переговоров. Среди участников были 14 министров и заместителей министров, ответственных за отрасль гражданской авиации стран-участниц", – рассказали в КГА.

В рамках этого мероприятия, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Российской Федерации, Сингапура, Малайзии, Великобритании, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Грузии, Марокко, Эфиопии и Руанды, по итогам которых со странами достигнута договоренность по расширению правовой базы для выполнения регулярных рейсов.

Так, во время встречи с заместителем министра транспорта России была достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в город Байконур, в целях развития туризма на космическую станцию.

Также, согласно достигнутым договоренностям, количество разрешенных частот с четырьмя странами (Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Руанда) было увеличено более чем в пять раз (с 14 до 73 рейсов в неделю).


Также, с пятью странами (Сингапур, Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Грузия) установлен режим "открытое небо", в том числе с предоставлением перевозчикам права использования пятой степени "свободы воздуха".


"Вместе с тем, в ходе переговоров, были закреплены права на выполнение рейсов в Великобританию", – резюмировали в КГА.

Отметим, что Казахстан продолжает работу по открытию прямого авиасообщения с США. Так, в августе в республику приезжали представители Федеральной авиационной администрации США (FAA) с обзорной миссией для открытия прямых рейсов между странами в конце 2025 года.

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